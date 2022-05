Black Boy L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le spectacle "Black Boy" est d'une rare beauté. Adapté du roman de Richard Wright, il conte l'histoire d'un petit garçon noir pendant la ségrégation et retrace son itinéraire depuis l'enfance brisée par le racisme jusqu'à l'écrivain en devenir. Une oeuvre majeure qui réunit sur scène 3 artistes talentueux, chacun dans sa spécialité : Olivier Gotti (guitare/chant), Jérôme Imard (lecture) et Benjamin Flao (dessin). Ils nous emmènent dans un spectacle sensible avec la volonté de donner à voir, à entendre et à partager. L'émotion est plus que présente.

Heure : 20:30 - 21:30
L'intervalle
1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine
Noyal-sur-Vilaine
Age minimum 13
Age maximum 99

