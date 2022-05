Au milieu d’un lac de perles L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Au milieu d’un lac de perles L’intervalle, 17 novembre 2019 10:00, Noyal-sur-Vilaine. Dimanche 17 novembre 2019, 10h00 Sur place https://www.lintervalle.fr/tarifs-et-adhesion/ 02 99 04 13 23 Un moment de partage bien vivant ! David Rolland, artiste associé à L’intervalle pendant de nombreuses années, aime jouer, inventer et surprendre. Après ses fameuses “Happy manifs”, il nous propose ici une nouvelle expérience dans l’espace public. “Au milieu d’un lac de perles” est une balade à faire en duo dans les travées d’un cimetière.Chacun se voit confier des écouteurs MP3 qui diffusent une bande son différente de celle de son coéquipier. Ici, il est question de s’interroger sur la mort et différents rites qui l’accompagnent. Rien de morbide, de triste ou de grave. C’est non sans humour et dans le respect des croyances et des spiritualités que nous partageons des savoirs et des histoires. Dis-moi ce que tu fais de tes morts, je te dirai qui tu es. L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle Vivant en Bretagne. L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine dimanche 17 novembre 2019 – 10h00 à 11h00

Détails Heure : 10:00 - 11:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine Autres Lieu L'intervalle Adresse 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine Ville Noyal-sur-Vilaine Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville L'intervalle Noyal-sur-Vilaine Departement Ille-et-Vilaine

