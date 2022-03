Visite pour sourds et malentendants du parc et du musée Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Visite pour sourds et malentendants du parc et du musée Ecomusée de la Bintinais, 10 mai 2022 17:30, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Mardi 10 mai, 17h30 Sur place Entrée libre ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr Visite du parc et du musée proposée aux publics sourds et malentendants. La Bintinais c’est 20 hectares au sud de Rennes.

Dans cet espace naturel préservé, venez découvrir les secrets de la faune et de la flore : symboles d’une biodiversité unique.

Poussez également les portes de la ferme-manoir, élégant ensemble architectural, qui témoigne de l’importance de la ferme autrefois.

Derrière ses portes, pas moins de 5 siècles d’histoire du pays de Rennes vous attendent

Bonne visite ! Animation : médiateurs de la Bintinais. Sur inscriptions Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine mardi 10 mai – 17h30 à 18h30

