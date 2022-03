Visite guidée de l’exposition temporaire “La nature pour modèle” Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Visite guidée de l’exposition temporaire “La nature pour modèle” Ecomusée de la Bintinais, 15 mai 2022 17:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 15 – 29 mai, les dimanches Sur place Tarif plein : 4€, demi-tarif : 2€ Manipulables, démontables, les modèles pédagogiques ont permis de lever le voile sur l’organisation et le fonctionnement des animaux et des végétaux. Objet esthétique, le modèle n’en est pas moins et avant tout pédagogique avec pour vocation de diffuser des connaissances. Il s’agit de rendre accessible les coulisses de l’anatomie des plantes et des animaux en trois dimensions. Objets de collection vintage, beautés énigmatiques, curiosités poétiques… En cire, en plâtre, en verre ou en papier mâché, l’œil moderne pose sur ces fragments pédagogiques du passé un regard différent. Difficile de ne pas succomber au charme suranné de ces réalisations fines et habiles, témoins de notre besoin de toujours mieux comprendre la mécanique du vivant. Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine dimanche 15 mai – 17h00 à 18h00

dimanche 22 mai – 17h00 à 18h00

dimanche 29 mai – 17h00 à 18h00

Détails Heure : 17:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche Autres Lieu Ecomusée de la Bintinais Adresse Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Ville Noyal-Châtillon-sur-Seiche lieuville Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyal-chatillon-sur-seiche/

Visite guidée de l’exposition temporaire “La nature pour modèle” Ecomusée de la Bintinais 2022-05-15 was last modified: by Visite guidée de l’exposition temporaire “La nature pour modèle” Ecomusée de la Bintinais Ecomusée de la Bintinais 15 mai 2022 17:00 Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine