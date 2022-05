Visite contée Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite contée Ecomusée de la Bintinais, 8 juin 2022 16:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 8 et 22 juin Sur place Gratuit Visite contée en écho au spectacle “Le bruit des loups” au TNB Cela faisait belle lurette que le bruit des loups ne s’était plus fait entendre en Bretagne. Soit plus d’un siècle après que le dernier loup fût tué, en 1913 plus précisément voilà qu’un jeune mâle a été observé le 04 mai dernier dans les Monts d’Arrée ! C’est là l’occasion d’évoquer d’autres animaux sauvages familiers de nos campagnes. Cette visite contée nous emmènera à la recherche de nichoirs et d’abris entre bien-aimés –mésange et rouge-gorge « amis du jardinier », hirondelle annonciatrice du printemps- et autres mal-aimés -chouette fantomatique, chauve-souris vampire- qui en matière de sinistre réputation n’ont rien à envier au grand méchant loup… En pratique Sur réservation au 02 99 51 38 15

Animé par Philippe Dagron, médiateur à l’écomusée Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine mercredi 8 juin – 16h00 à 17h30

mercredi 22 juin – 16h00 à 17h30

