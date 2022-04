Tonte des moutons Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Tonte des moutons Ecomusée de la Bintinais, 12 juin 2022 14:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Dimanche 12 juin, 14h00 Sur place Entrée libre L’évènement annuel de la Bintinais est de retour.

Vivez au plus près l’expérience de la tonte ! Pourquoi tondre un mouton ? Quelles sont les techniques utilisées et les bons gestes ? Issues de la tonte, quelles sont les étapes de transformation de la laine et ses différentes utilisations. Une journée immersive qui ne sera en rien rasoir ! En pratique : Avec des professionnels de la tonte et de la transformation de la laine. Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine dimanche 12 juin – 14h00 à 18h30

