Revenons à nos moutons Ecomusée de la Bintinais, 5 juin 2022 14:30, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 5 – 19 juin, les dimanches Sur place Tour d’horizon, en cette saison de tonte, des 4 espèces ovines conservées à la Bintinais. Au même titre que la coiffe bigoudène emblème de la Bretagne occultant bon nombre de coiffes rennaises (catioles et autres polka), le mouton d’Ouessant, le plus petit mouton du monde et noir de surcroit, fit de même à l’égard des autres races ovines … Redécouvrons nos moutons des grèves comme le Belle-Île ou des terres comme le Landes, races à plusieurs fins à laine et à viande dans une Armorique longtemps préservée des croisements. Et osons franchir le Couesnon du côté de la baie du mont-Saint Michel et ses fameux prés salés comme les Avranchins, véritables gigots sur pattes ! En pratique : Présenté tous les dimanches de juin, de 14h30 à 16h30.

Animé par les médiateurs de la Bintinais.

