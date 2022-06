Récolte du miel Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Récolte du miel Ecomusée de la Bintinais, 4 septembre 2022 14:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Dimanche 4 septembre, 14h00 Sur place Gratuit

L’abeille et tous ses secrets méritent bien une journée dédiée ! Bzzz Saisissez cette invitation offerte par l’écomusée pour parfaire vos connaissances sur notre prestigieuse invitée. Son rôle dans l’écosystème, la pollinisation, l’organisation de la ruche, sans oublier un focus sur le précieux miel, son extraction, ses vertus… Un stand de vente des produits de la ruche sera proposé pour ramener à domicile toutes vos gourmandises ! En pratique :

Animé par les médiateurs de la Bintinais.

Tous publics. Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine dimanche 4 septembre – 14h00 à 19h00

