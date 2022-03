Plus vrai que nature Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Plus vrai que nature Ecomusée de la Bintinais, 24 avril 2022 14:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Dimanche 24 avril, 14h00 Sur place Entrée libre En cire, en plâtre, en verre : pourquoi sublimer la nature en 3D ? Quelle appropriation contemporaine les modèles pédagogiques suscitent ils aujourd’hui ? En pratique : Éléments de réponse avec les artistes invités ! Rencontres tout public, en continu. Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine dimanche 24 avril – 14h00 à 18h30

Détails Heure : 14:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche Autres Lieu Ecomusée de la Bintinais Adresse Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Ville Noyal-Châtillon-sur-Seiche lieuville Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyal-chatillon-sur-seiche/

Plus vrai que nature Ecomusée de la Bintinais 2022-04-24 was last modified: by Plus vrai que nature Ecomusée de la Bintinais Ecomusée de la Bintinais 24 avril 2022 14:00 Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine