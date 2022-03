Nuit des musées Ecomusée de la Bintinais, 14 mai 2022 20:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Samedi 14 mai, 20h00 Sur place Entrée libre

Pour cette 18e édition de la Nuit européenne des musées à la Bintinais, on vous réserve le plein de surprises !

Ciné de plein air « Moi, agricultrice »

de Delphine Prunault (2022 – 52 min).

Des années d’après-guerre à nos jours, des pionnières paysannes et agricultrices vont mener un long combat de l’ombre pour passer de l’invisibilité sociale à la reconnaissance pleine et entière de leur statut.

En présence de la réalisatrice.

En partenariat avec la cinémathèque de Bretagne et Clair-Obscur.

Quatre saisons au potager !

Par les élèves de l’école Pascal Lafaye – Rennes

Inspirés du célèbre conte «la soupe aux cailloux», les élèves de l’école Pascal Lafaye vous présentent leurs travaux.

En partenariat avec la compagnie Mirelaridaine.

Intermèdes musicaux

de 20h30 à 22h

Ils se parlent avec des mots mais surtout avec des regards, des idées et des notes.

La Belle semble inspirée par le Blues et le Blues envouté par sa Belle. À travers la poésie de Boris Vian, Gainsbourg et tant d’autres, ce duo revisite les plus beaux hymnes de la chanson française, mais aussi de la Musique du Monde en 17 langues, grâce aux standards de Jazz.

Par la Belle et le Blues.

En pratique :

Rencontres tout public en accès libre.

Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine

samedi 14 mai – 20h00 à 23h55