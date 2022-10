Le petit chaperon rouge Ecomusée de la Bintinais, 14 décembre 2022 16:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Mercredi 14 décembre, 16h00 Sur place Gratuit

Le petit chaperon rouge – Visite découverte en écho avec le TNB

Visite découverte en lien avec le spectacle du TNB de Jacob et Wilhem Grimm et Das Plateau.

Tous les contes, à la croisée de l’universel et du local, sont à la fois le fruit de collectage dans les campagnes et d’une réécriture dans les salons et ce du Chaperon rouge, mondialement connu, aux mythes et mégalithes bretons.

Réservation nécessaire

Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine

mercredi 14 décembre – 16h00 à 17h00