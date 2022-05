Le patrimoine alimentaire Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Le patrimoine alimentaire Ecomusée de la Bintinais, 19 juillet 2022 14:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Mardi 19 juillet, 14h00 Sur place Gratuit Et si la galette saucisse était à base de canard ? Par Les Cols Verts Quand certains crient au scandale, nous on s’interroge. Partez à la découverte du patrimoine culinaire, testez vos connaissances sur le système alimentaire et repartez avec des astuces pour assurer une transition dans vos assiettes sans omettre la gourmandise En pratique : Rencontres tout public / en continu / en extérieur Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine mardi 19 juillet – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche Autres Lieu Ecomusée de la Bintinais Adresse Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Ville Noyal-Châtillon-sur-Seiche lieuville Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyal-chatillon-sur-seiche/

Le patrimoine alimentaire Ecomusée de la Bintinais 2022-07-19 was last modified: by Le patrimoine alimentaire Ecomusée de la Bintinais Ecomusée de la Bintinais 19 juillet 2022 14:00 Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine