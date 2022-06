Le monde merveilleux des abeilles Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Le monde merveilleux des abeilles Ecomusée de la Bintinais, 16 août 2022 14:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 16 – 21 août Sur place Gratuit

Découvrez l’abeille véritable star de la biodiversité, en compagnie de nos médiateurs. Pourquoi parle-t-on d’insecte pollinisateur ? Dans les secrets de la ruche : la reine, la colonie, les différentes productions… Une rencontre instructive et gourmande ! En pratique :

Animé par les médiateurs de la Bintinais.

Tous publics. Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine mardi 16 août – 14h00 à 17h00

mercredi 17 août – 14h00 à 17h00

jeudi 18 août – 14h00 à 17h00

vendredi 19 août – 14h00 à 17h00

dimanche 21 août – 14h30 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche Autres Lieu Ecomusée de la Bintinais Adresse Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Ville Noyal-Châtillon-sur-Seiche lieuville Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyal-chatillon-sur-seiche/

Le monde merveilleux des abeilles Ecomusée de la Bintinais 2022-08-16 was last modified: by Le monde merveilleux des abeilles Ecomusée de la Bintinais Ecomusée de la Bintinais 16 août 2022 14:00 Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine