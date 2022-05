La faune auxiliaire au jardin Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La faune auxiliaire au jardin Ecomusée de la Bintinais, 12 juillet 2022 14:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Mardi 12 juillet, 14h00 Sur place Gratuit Plongez dans l’univers des auxiliaires du jardin… Par la Ligue de Protection des Oiseaux Plongez dans l’univers des auxiliaires du jardin (coccinelles, syrphes, chrysopes…) au cours d’un atelier, et apprenez à les reconnaître. Découvrez le rôle joué par les différentes espèces, ainsi que les aménagements simples permettant à cette petite faune de s’établir. En pratique :

mardi 12 juillet – 14h00 à 17h00

