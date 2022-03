Conférence – Fabrique Auzoux : une réussite industrielle Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence – Fabrique Auzoux : une réussite industrielle Ecomusée de la Bintinais, 12 mai 2022 19:30, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Jeudi 12 mai, 19h30 Sur place Louis Auzoux (1797-1880) a laissé son nom dans l’Histoire, mais qui était ce médecin normand ? Louis Auzoux (1797-1880) a laissé son nom dans l’Histoire pour avoir développé une technique de fabrication de modèles didactiques destinés à l’enseignement des sciences naturelles. Ce médecin normand conçut d’abord des écorchés humains en papier mâché avant d’appliquer sa technique aux animaux et aux végétaux. Ses modèles, parfois grossis, d’un réalisme saisissant, démontables, servaient à illustrer les leçons d’anatomie, de zoologie et de botanique dans les collèges, lycées et institutions de formation. Il connut un succès international et sa fabrique, située à Saint-Aubin-d’Escroville, fut un modèle social et industriel au XIXe siècle. En pratique : Conférence avec Christophe Degueurce, professeur d’anatomie, conservateur du musée Fragonard, École nationale vétérinaire d’Alfort. Rencontres tout public, entrée libre. Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine jeudi 12 mai – 19h30 à 21h00

