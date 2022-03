Atelier découverte “Au verger et au potager, nous n’avons pas les mêmes valeurs !” Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Atelier découverte “Au verger et au potager, nous n’avons pas les mêmes valeurs !” Ecomusée de la Bintinais, 15 mai 2022 14:30, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 15 – 29 mai, les dimanches Sur place Entrée libre D’un fruit ou d’un légume à l’autre retraçons l’histoire des productions issues de la ferme qui vous réservent quelques surprises ! Qui l’eut crût : à la Bintinais il fût un temps sous l’Ancien régime où au jardin diverses cultures plus ou moins exotiques cohabitaient. On peut nommer la vigne, l’abricotier, le pêcher ou plus surprenant l’asperge, légume de luxe par excellence réservée à l’aristocratie. Inversement la pomme de terre aujourd’hui associée au miracle économique breton, fut un tubercule longtemps méprisé. Il faut attendre le 19e siècle pour qu’elle s’impose dans les assiettes en remède à la famine. En pratique : Animé par les médiateurs de la Bintinais.

Rencontres tout public, en continu. Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine dimanche 15 mai – 14h30 à 16h30

dimanche 22 mai – 14h30 à 16h30

dimanche 29 mai – 14h30 à 16h30

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche Autres Lieu Ecomusée de la Bintinais Adresse Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Ville Noyal-Châtillon-sur-Seiche lieuville Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyal-chatillon-sur-seiche/

Atelier découverte “Au verger et au potager, nous n’avons pas les mêmes valeurs !” Ecomusée de la Bintinais 2022-05-15 was last modified: by Atelier découverte “Au verger et au potager, nous n’avons pas les mêmes valeurs !” Ecomusée de la Bintinais Ecomusée de la Bintinais 15 mai 2022 14:30 Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine