Atelier “A poils et à plumes ! Les animaux naturalisés” Ecomusée de la Bintinais, 3 avril 2022 14:30, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 3 et 17 avril Sur place Entrée libre Découvrons l’univers de la taxidermie, métier, usages et buts de ses pratiques. À l’heure où l’origami a le vent en poupe et où il est facile d’accumuler les trophées d’animaux qui décorent les chambres des petits et grands, revenons sur les animaux naturalisés et vers un métier « redevenu tendance » celui de taxidermiste ou l’art de préparer les animaux morts pour les conserver avec l’apparence de la vie ! En pratique : Animé par les médiateurs de la Bintinais.

Rencontres tout public, en continu. Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine dimanche 3 avril – 14h30 à 16h30

dimanche 17 avril – 14h30 à 16h30

