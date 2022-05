A l’hôtel des insectes ! Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

A l’hôtel des insectes ! Ecomusée de la Bintinais, 10 juillet 2022 14:30, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Dimanche 10 juillet, 14h30 Sur place Gratuit Pourquoi la coccinelle est-elle la «bête à bon Dieu», ou encore quel insecte se cache derrière l’origine de l’expression «avoir un fil à la patte» ? Pourquoi la coccinelle est-elle la «bête à bon Dieu», ou encore quel insecte se cache derrière l’origine de l’expression «avoir un fil à la patte» ? En pratique : Rencontres tout public / en continu / en extérieur Animé par les médiateurs de la Bintinais. Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine dimanche 10 juillet – 14h30 à 18h00

Détails Heure : 14:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche Autres Lieu Ecomusée de la Bintinais Adresse Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Ville Noyal-Châtillon-sur-Seiche lieuville Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyal-chatillon-sur-seiche/

A l’hôtel des insectes ! Ecomusée de la Bintinais 2022-07-10 was last modified: by A l’hôtel des insectes ! Ecomusée de la Bintinais Ecomusée de la Bintinais 10 juillet 2022 14:30 Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine