Entretien au verger Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche, dimanche 18 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-18 14:00

Fin : 2024-02-18 18:00

Au cœur de l’hiver, les arbres sont en dormance : c’est le moment idéal pour la taille. Rendez-vous à l’écomusée pour des conseils d’entretien, mais aussi des documentaires et des animations pour valoriser vos tailles et tontes de jardin !

Au programme :

– Conseils d’entretien et démonstration des gestes par l’association « Tous au Verger »

– Projection de « Prendre soin de la terre » de Guy Chapouillié (2023, 125 min) par la Cinémathèque de Bretagne

– Animations pour apprendre à valoriser vos tailles et tontes de jardin par la Direction des déchets de Rennes Métropole

En pratique : Dim. 18 février, 14h-18h. Gratuit.

Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine