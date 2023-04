Atelier découverte : Moutons des îles et du continent Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

En lien avec l'exposition actuelle « Races bretonnes une histoire bien vivante ! », revenons à nos moutons.

Au même titre que la coiffe bigoudène qui résuma longtemps la mode de Bretagne occultant nos coiffes rennaises – catioles et autres polkas –le Mouton d’Ouessant, le plus petit mouton du monde et noir de surcroit ! fit de même à l’égard des autres races ovines …

Redécouvrons nos moutons des grèves comme le Belle-Île ou des terres comme le Landes, races à plusieurs fins, à laine et à viande, dans une Armorique longtemps préservée des croisements.

Et osons franchir le Couesnon qui, dans sa folie a mis le Mont en Normandie, et ses fameux prés salés comme les Avranchins, véritable gigots sur pattes !

Enfin pendant les vacances, nous vous invitons, petits à grands, à plonger les mains dans la laine afin d’identifier nos races à la toison encore abondante d’avril où l’on ne se découvre pas d’un fil avant la tonte de mai où l’on fait ce qu’il nous plaît.

En pratique :

Les dimanches à 14h30, 15h30 et 16h30

Pour les plus jeunes, un espace lecture et jeux de sociétés leur est dévolu sous la responsabilité des familles. Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine

