Sortie et découverte de l’écomusée de la Bintinais écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Sortie et découverte de l’écomusée de la Bintinais écomusée de la Bintinais, 12 avril 2023 14:00, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Ouvert à tous et toutes, sortie organisé par le Centre Communale d’Action Sociale et le service éducation et animation. Mercredi 12 avril, 14h00 1 écomusée de la Bintinais route de châtillon-sur-seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine

Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-Châtillon-sur-Seiche Autres Lieu écomusée de la Bintinais Adresse route de châtillon-sur-seiche Ville Noyal-Châtillon-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche

écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyal-chatillon-sur-seiche/

Sortie et découverte de l’écomusée de la Bintinais écomusée de la Bintinais 2023-04-12 was last modified: by Sortie et découverte de l’écomusée de la Bintinais écomusée de la Bintinais écomusée de la Bintinais 12 avril 2023 14:00 Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine