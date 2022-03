Nowruz, nouvel an persan Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 20 au 22 mars, venez célébrer le nouvel an persan au 360 Paris ! Brunch et plats traditionnels, concerts, expositions… Entre parents, entre voisins, entre amis, on célèbre le renouveau. Dimanche 20

12h – 15h | Brunch musical de Nowruz avec @zeidhamdan · COMPLET

15h – 16h | Dialogue au Jardin Persan avec @institut.meydane

16h33 | Passage à la nouvelle année

18h30 – 23h30 | Disco Nowruz avec @salehkashefi, @qoser_msc et @roeliyo Lundi 21

20h30 | Concert Ustad Ibrahim Ibrahimi avec @atelierartistesexil Mardi 22

20h30 | Concert @dekaboulabamako Du 20 au 22 mars · Marché persan

Expositions, ventes d’artisanat et de nourriture : l’occasion de célébrer le savoir-faire persan avec @parisperse, @sabzi_epicerie_fine_iranienne et @sarifoodparis ! Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha Paris 75018 Contact : https://le360paris.com/ Concert;Gourmand;Musique

