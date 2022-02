Nowruz, nouvel an persan · Jour #1 Le 360 Paris Music Factory, 20 mars 2022, Paris.

À cet instant, le printemps commence. Le soleil reprend des forces. et vainc enfin le froid et la nuit de l’hiver. Pour les astronomes, c’est l’équinoxe de printemps; pour des centaines de millions d’humains, c’est Nowruz. Si la nature renaît chaque année depuis que la vie est sur Terre, Nowruz apparaît à Babylone en 538 av. J.-C. Tout le reste du calendrier de l’ancienne Perse sera effacé après l’invasion arabe du vieil empire. Mais Nowruz restera le premier jour de l’année pour l’Iran et l’Afghanistan, et un jour férié en Albanie, Azerbaïdjan, Chine, Géorgie, Inde, Irak, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pakistan, Russie, Syrie, Tadjikistan, Turkménistan et Turquie. Dans tous ces pays, les descendants et héritiers des peuples perses célèbrent Nowruz comme la fête de la résurrection de la nature et comme le départ d’une nouvelle ère. Entre parents, entre cousins, entre voisins, on célèbre le renouveau. Cette année au 360, nous avons voulu un renouveau de ce renouveau, tout simplement en élargissant le cercle. Au cœur d’un quartier populaire d’une des villes les plus diverses au monde, les parents, les cousins et les voisins ne seront pas seulement de culture persane. Horaires à venir

