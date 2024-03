NOWADAYS’ 10 YEARS PARTY Espace Julien Marseille, jeudi 11 avril 2024.

Fondé en 2013 à l’initiative d’Ugo de Angelis (alias Oogo) et Vincent Leibovitz (alias Chomsky), membres de La Fine Equipe, Nowadays Records représente déjà une impressionnante famille !

Au départ, un moyen d’auto-production pour un quatuor visionnaire, de nouveaux musiciens ont rapidement rejoint le projet, et aujourd’hui, une douzaine d’artistes sont sous la bannière de Nowadays Records. Les trois albums de La Boulangerie marquent le début de l’aventure et le principe directeur du label, offrant de belles rencontres entre beatmakers.

Toute l’équipe partage les mêmes convictions : réinventer le mécanisme créatif avec une production indépendante, un soutien étroit aux artistes, des sorties sans frontières, le tout illustré et parsemé de cinématographie.

Suivant sa propre temporalité et conservant sa véritable influence, entre hip-hop, rap, future beat, trip-hop et bass music, NWDS combine différents styles pour créer un nouveau genre de famille musicale. En construisant une direction artistique unifiée et forte dans tous les projets, Nowadays Records réinvente constamment une manière de nous faire danser.

Avec plus de 200 sorties d’EP et d’albums à leur actif et environ 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux, cette équipe passionnée de musique continuera à surprendre et à s’améliorer. Le catalogue du label continue de croître et compte déjà des artistes célèbres et talentueux tels que Fakear, La Fine Équipe, FORM, Clément Bazin, Grand Soleil, Chien Méchant ou Ténéré.

[FAKEAR]

Un bon artisan passe son temps à aiguiser son art. Il affine sa technique, années après années. L’artiste, lui, doit en plus s’impliquer émotionnellement – et c’est parfois vertigineux. Il en faut bien du courage pour accoucher de ses failles et ses errances.

Surtout lorsque l’on a connu l’ivresse d’une ascension fulgurante, d’un Olympia sold-out sans avoir sorti un premier album (devenu ensuite disque d’or), des tournées partout dans le monde devant des milliers de personnes, comme au festival Glastonbury en Angleterre et l’Electric Forest dans le Michigan.

Après des années passées à se questionner, dans une industrie musicale toujours plus demandeuse, aux codes prédéfinis qui altèrent parfois le naturel d’une musique pensée comme ça, à l’envolée, il faut avancer, être différent, évoluer. Dans la manière de composer notamment, avec des prises de risques, des influences UK, des sonorités funky. Se faire plaisir.

Également dans l’aspect visuel. Penser la terre, la pierre, la source. Ce qui fait que nous sommes.

Aujourd’hui Fakear, c’est avant tout Théo : avec son émotivité et ses combats assumés, comme celui de l’écologie, en intégrant il y a deux ans « Music Declares Emergency », jouant aux marches pour le climat.

Fakear revient à ses premières amours jusqu’à sa maison-mère, Nowadays, sans pour autant regarder le passé avec nostalgie ou dégoût ; plutôt en le contemplant avec bienveillance, une tape sur l’épaule : « je me suis trouvé », admet-il. Et quand on se trouve, c’est qu’on a arrêté de chercher.

[CHIEN MÉCHANT]

Chien Méchant est un nouveau duo français. De plus en plus présents sur les réseaux sociaux, ils se démarquent avec leurs mini-titres live filmés dans leur studio, intitulés #DansLaNiche.

Le duo de musiciens, amis depuis le lycée, dégage une énergie unique dans leurs prestations, sur des productions électroniques qui mélangent les codes de l’électro, du jazz et du rock psyché. Influencés par leurs expériences respectives à Paris et Londres, la palette est large pour Gabriel et Facundo, pouvant rappeler aussi bien Justice, Todd Terje, que Snarky Puppy ou Pink Floyd. Le tout sur des textes en Français et en Anglais, parlés, chantés, vocodés, pitchés. Les compositions sont riches, souvent dansantes et parfois planantes, pour ce duo claviers/batterie ultra-énergétique.

Fortement influencés par les films, le psychédélisme et la pop culture des années 70/80, on retrouve cette source d’inspiration dans leur visuels, scénographie, et même stylisme.

En 2020, ils tombent sous le radar du label Nowadays Records, avec qui ils sortent un premier single “Disco Féroce” en mai 2022, au sein de la compilation “Club Nowadays, Vol. 1”. S’ensuivent également des premières dates, que ce soit à Paris (au Hasard Ludique, au Cabaret Sauvage, à la Seine Musicale,…) ou en province (au Darwin à Bordeaux, à l’Aérogare Festival à Metz, aux Bars en Trans à Rennes,…).

2023 sera l’année de leur premier EP, accompagné de titres phares tels que “Crépuscule”, “Club de l’Ennui” et “Étoile Filante”.

[LA FINE ÉQUIPE]

Composée de quatre beatmakers, DJs, compositeurs (Oogo, Mr Gib, Blanka, et Chomsky), La Fine Équipe se place sous les projecteurs de la scène électronique française dès le début de leur carrière en 2008. Fort de ces débuts largement soutenus par le public et la critique, le quatuor poursuit ses explorations et se lance dans la composition de la trilogie, aujourd’hui célèbre, La Boulangerie. La combinaison de leurs personnalités musicales uniques crée un univers qui leur est propre tandis que chacun continue de développer ses projets respectifs tout en alliant leur projets au studio et live/ DJ set ensemble. Blanka développe son activité de producteur / réal et mastering avec son studio Kasablanka. De leur côté, Oogo et Chomsky, fondateurs du label Nowadays Records dont LFE fait également partie, continuent d’agrandir leur famille musicale tout en sillonnant les clubs avec leur duo Hoosky. Mr Gib, technicien de l’ombre, a quant à lui créé son studio One Two Pass It et y travaille avec de nombreux artistes tels que Guts, Wax Tailor, Rone ou encore Chinese Man.

Dignes représentants d’une nouvelle scène électronique française symbolisée par l’expansion du label indépendant Nowadays Records, ils sont sur les routes depuis 2015 et parcourent de nombreux festivals reconnus comme Les Vieilles Charrues, Dour, Les Francofolies, Le Printemps de Bourges ou encore le festival Couleur Café à Bruxelles, en passant par une tournée en Asie, ils sont également Lauréat du Prix Deezer Adami en 2015.

Après la sortie de leur album 5th Season on 2019, ils sortent Cycles en 2021 puis re-Cycles en 2023 avec de nombreux invités comme Grems, Gaël Faye, Marina Trench, Slum Village

Aujourd’hui le groupe cumule plus d’un million d’auditeurs par mois sur Spotify, avec une notoriété grandissante. Les quatre beatmakers atirent l’atention des grands médias et prescripteurs tels qu’Arte, MixMag, Radio Nova, France Inter ou encore Boiler Room. Précurseurs d’une scène toujours en renouvellement à l’image de leur label Nowadays.

