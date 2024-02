Now Comedy Club Now Coworking Bordeaux, mercredi 20 mars 2024.

Now Comedy Club Du Stand-up dans un lieu d’exception : l’espace Now Coworking. 20 mars et 29 mai Now Coworking Entrée : 3€ – Chapeau pour les artistes à la fin

Début : 2024-03-20T19:30:00+01:00 – 2024-03-20T22:00:00+01:00

Fin : 2024-05-29T19:30:00+02:00 – 2024-05-29T22:00:00+02:00

Du Stand-up dans un lieu d’exception : l’espace Now Coworking.

Ce lieu atypique situé sur les quais de Bordeaux vous ouvre ses portes pour l’occasion. Venez découvrir 6 humoristes dans une ambiance chaleureuse et festive.

Début 20h – Fin 22h

L’entrée du Now Coworking se fait côté quais, au niveau du Hangar 15 (à côté du Café Joyeux).

Pensez à prendre de l’espèce pour le chapeau à la fin, merci !

Now Coworking Hangar 15, Quai des chartrons 33300 BORDEAUX Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine

Now Comedy Club