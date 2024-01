NO(w) Beauty, le Quartet solaire sur la scène du 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, samedi 10 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Jazz — « Avec ce nouveau Quartet, on tient là l’un des coups de coeur de 2023 » – JAZZ NEWS

« Le temps suspendu d’un quartet solaire », Album de la semaine, FIP RADIO

« Un souffle et la magie de l‘interplay. L‘or des silences et le scintillement des fulgurances. » – France Musique

« On en rêvait, ils l’ont fait!…Quatre personnalités, quatre parcours passionnants, et des milliards de possibilités, tant leurs multiples influences se reflètent dans leur pot commun : les standards, le jazz moderne, le blues, le classique, l’électronique, le hip-hop, l’avant-garde… Tout cohabite avec brio et subtilité. » – TSF Jazz Radio

Hermon Mehari : trompette

Enzo Carniel : piano

Damien Varaillon : contrebasse

Stéphane Adsuar : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

