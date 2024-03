NO(W) BEAUTY Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, jeudi 8 février 2024.

NO(W) BEAUTY ♫JAZZ♫ Jeudi 8 février, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€

Début : 2024-02-08T21:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-08T21:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:59:00+01:00

« GROUPE FRANÇAIS DE L’ANNÉE » par les rédactions de Jazz Magazine et Jazz News

Les quatre musiciens du groupe « No(w) Beauty » se sont rassemblés à Paris, où Hermon Mehari, trompettiste d’origine américaine a posé ses valises. Il rencontre alors Enzo Carniel, Damien Varaillon et Stéphane Adsuar, trois des jeunes musiciens Français les plus demandés de leur génération (Lionel Loueke, Magic Malik, ONJ etc…). Ensemble, ils créent un espace ou toutes leurs influences s’interchangent, sans nationalité, sans frontières, entre Jazz, Hip-Hop ou Musique Classique…

Leur 1er disque, sorti en 2023 sur le label Menace, a été « Coup de Coeur Jazz » par l’Académie Charles Cros, « Album de la semaine » sur FIP, « Indispensable » Jazz News, « Révélation » Jazz Magazine, « TTT » Télérama etc…

Hermon Mehari : Trompette

Enzo Carniel : Piano

Damien Varaillon : Contrebasse

Stéphane Adsuar : Batteri

