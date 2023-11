Marché de Noël Novy-Chevrières, 2 décembre 2023, Novy-Chevrières.

Novy-Chevrières,Ardennes

En présence de créateurs, producteurs et artisans locaux.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Novy-Chevrières 08300 Ardennes Grand Est



In the presence of local designers, producers and artisans

En presencia de diseñadores, productores y artesanos locales

In Anwesenheit von lokalen Designern, Produzenten und Handwerkern

Mise à jour le 2023-11-15 par Ardennes Tourisme