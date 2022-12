Conférence APDC Centre NOVOTEL ORLEANS LA SOURCE 2 rue Honoré de Balzac 45100 ORLEANS Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Conférence APDC Centre Samedi 14 janvier 2023, 08h30 NOVOTEL ORLEANS LA SOURCE 2 rue Honoré de Balzac 45100 ORLEANS

Entrée libre

La loi de finances 2023 et actualités fiscales des particuliers NOVOTEL ORLEANS LA SOURCE 2 rue Honoré de Balzac 45100 ORLEANS ORLEANS 2 RUE HONORE DE BALZAC Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:centre@apdc-france.com »}] L’Association des Professionnels et Directeurs Comptabilité et Gestion vous convie à notre conférence- débat du samedi matin 14 janvier 2023 de 9h à 12h au Novotel Orléans La Source.

Venez profiter de l’expertise de notre intervenante pour préparer et optimiser vos déclarations fiscales personnelles et vous tenir au courant de l’actualité.

Inscription obligatoire à l’adresse suivante: centre@apdc-france.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T08:30:00+01:00

2023-01-14T12:00:00+01:00

