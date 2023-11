Enfants Cancers Santé : une conférence de deux spécialistes des cancers pédiatriques à Saint-Jean-de-Braye Novotel Orléans Charbonnière Saint-Jean-de-Braye, 24 novembre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Enfants Cancers Santé : une conférence de deux spécialistes des cancers pédiatriques à Saint-Jean-de-Braye Vendredi 24 novembre, 18h30 Novotel Orléans Charbonnière Inscription obligatoire auprès de la secrétaire de l’association Joëlle Martineau par mail : j4martineau@aol.com ou par téléphone : 06 10 39 65 85.

L’association régionale Enfants Cancers Santé Coeur de France organise une conférence vendredi 24 novembre, au Novotel Orléans Saint-Jean-de-Braye (145 avenue de Verdun – 45800 Saint-Jean-de-Braye).

Le professeur Olivier Hérault, chef du service d’hématologie biologique de l’hôpital Bretonneau de Tours, et le docteur Julien Lejeune, pédiatre, chef de clinique du service d’onco-hématologie de l’hôpital pédiatrique de Clocheville de Tours, interviendront sur le thème suivant :

La recherche permettra-t-elle un jour de vaincre les cancers ?

À l’issue de cette conférence, Enfants Cancers Santé remettra un chèque de 31 000 € au professeur Hérault et au docteur Lejeune, première tranche du financement de leur projet de recherche Mila. Cette étude a pour objectif de déterminer les anomalies de la moelle osseuse favorisant le développement de cellules malignes chez certains enfants. En permettant de mieux comprendre les facteurs favorisant le développement de leucémies aiguës, ces recherches faciliteront la prise en charge de ces maladies particulièrement fréquentes chez l’enfant. L’étude Mila sera menée sur quatre ans, Enfants Cancers Santé versera une subvention de 31 000 € chaque année, soit un total de 124 000 €, au projet.

À propos d’Enfants Cancers Santé

Depuis 1998, l’association Enfants Cancers Santé s’investit, à hauteur de plus d’un million d’euros par an, dans le financement de projets de recherche contre les cancers et leucémies de l’enfant et de l’adolescent, grâce aux dons et legs dont elle bénéficie.

1 € de dons = 1 € reversé à la recherche

Les progrès thérapeutiques ont fait évoluer le taux de guérison de 30 % en 1970 à 83 % aujourd’hui. Ainsi, 4 enfants sur 5 guérissent d’un cancer. Enfants Cancers Santé se mobilise pour sauver le 5e et pour diminuer les séquelles des enfants en rémission.

Guérir plus, guérir mieux, telle est la devise d’Enfants Cancers Santé.

https://www.enfants-cancers-sante.fr

