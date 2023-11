la recherche permettra-t-elle de un jour de vaincre le cancer? Novotel de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye la recherche permettra-t-elle de un jour de vaincre le cancer? Novotel de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye, 24 novembre 2023, Saint-Jean-de-Braye. la recherche permettra-t-elle de un jour de vaincre le cancer? Vendredi 24 novembre, 18h30 Novotel de Saint Jean de Braye sur inscription Présentation du Projet Mila

Etat de la recherche

Remise don Novotel de Saint Jean de Braye 145 Av de Verdun (45800) Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « j4martineau@aol.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610396585 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00 recherche cancers Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Novotel de Saint Jean de Braye Adresse 145 Av de Verdun (45800) Saint Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Novotel de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye latitude longitude 47.919281;1.983447

Novotel de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/