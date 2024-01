ADOS VS PARENTS : MODE D’EMPLOI NOVOTEL ATRIA – AUDITORIUM Nimes Catégorie d’Évènement: Nîmes ADOS VS PARENTS : MODE D’EMPLOI NOVOTEL ATRIA – AUDITORIUM Nimes, 8 mars 2024, Nimes. Un Ado au quotidien… c’est que du bonheur !Attention danger : l’adolescence arrive… Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l’heure… Bref, nos Ados nous rendent fous !Parents malmenés… Ados incompris… C’est le quotidien de cette famille recomposée !Une comédie bienveillante sur les travers des ados et de leurs parents.Prenez un peu de distance par rapport aux situations vécues avec Ado VS Parents : mode d’emploi .Un véritable petit guide de survie pour l’éducation de vos ados.

Tarif : 21.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 19:00 Réservez votre billet ici NOVOTEL ATRIA – AUDITORIUM 5, boulevard de Prague 30900 Nimes 30 Détails Catégorie d’Évènement: Nîmes Autres Code postal 30900 Lieu NOVOTEL ATRIA - AUDITORIUM Adresse 5, boulevard de Prague Ville Nimes Departement 30 Lieu Ville NOVOTEL ATRIA - AUDITORIUM Nimes Latitude 43.835248 Longitude 4.363272 latitude longitude 43.835248;4.363272

