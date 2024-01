LE CLAN DES DIVORCEES NOVOTEL ATRIA – AUDITORIUM Nimes, 8 mars 2024, Nimes.

3 femmes divorcent et partagent le même appartement, Stéphanie d’Humilly de Malanpry la bourgeoise, Mary Bybowl la british délurée et Brigitte la rurale .Stéphanie d’Humily de Malanpry, une bourgeoise qui vient de quitter un berger ardéchois décide de changer de vie en partant s’installer à Paris.Pour vivre dans son grand appartement elle cherche deux colocataires ; qu’elle va trouver sous les traits de deux autres femmes divorcées : Mary Bybowl, une anglaise un peu délurée qui vient de quitter un homme de plus et Brigitte, la rurale qui divorce aussi.Ces trois femmes aux caractères et statuts sociaux différents vont traverser cette épreuve en se soutenant mutuellement.

Tarif : 27.30 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 21:00

NOVOTEL ATRIA – AUDITORIUM 5, boulevard de Prague 30900 Nimes 30