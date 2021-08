Paris L'Alimentation Générale Paris Novorama présente Le Décorhum L’Alimentation Générale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Novorama présente Le Décorhum L’Alimentation Générale, 27 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 27 août 2021

de 22h à 5h

gratuit

Ouvrez la sono mondiale et ajoutez-y une bonne dose d’électronique ! Ouvrez la sono mondiale et ajoutez-y une bonne dose d’électronique ! Le Decorhum est la nouvelle soirée de Novorama ! Un nouveau départ et de bonnes résolutions pour une fête sans concession dans le temple idyllique « L’alimentation Générale » La sélection musicale sera chaude avec des disques diggés aux quatre coins du monde entier, de l’afrobeat au nu disco jusqu’à la house ou l’électro. Concerts -> Électronique L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)

Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-08-27T22:00:00+02:00_2021-08-28T05:00:00+02:00

