Novoland – Philippe Calandre et François Ronsiaux
Galerie Olivier Waltman
Paris

Paris

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h30 à 19h30

gratuit

À l’occasion de la 10e édition de PhotoSaintGermain, la galerie Olivier Waltman présentera un dialogue entre les travaux de Philippe Calandre et de François Ronsiaux. Les recherches de l’artiste Philippe Calandre s’articulent autour de la déconstruction et de la question du pouvoir qu’exerce l’image photographique dans la société contemporaine. Déconstruire l’image documentaire est devenu pour l’artiste un enjeu fondamental qui repousse les limites du cadre et de la narration. Ce questionnement pose les jalons d’un bouleversement statutaire favorisé par l’avènement de l’ère numérique. Depuis le projet « Isola Nova » instigué par Jean-Michel Wilmotte en passant par la série « In Perceptivo », Philippe Calandre travaille sur l’architecture industrielle comme théâtre de monstration du fait de sa dualité avec le photomontage, par la juxtaposition et l’organisation de volumes assemblés en puzzle. À ses côtés sera présenté le travail de François Ronsiaux qui fait partie de ces artistes à la création protéiforme en exerçant son art sur des thématiques telles que l’ingénierie de la propagande, les idéologies modernes ou les évolutions environnementales. Par l’utilisation des technologies et matériaux contemporains, François Ronsiaux crée des installations, projets visuels et sonores à la limite de l’équilibre et dans des allégories de réappropriation des lois essentielles de la nature. Expositions -> Photographie Galerie Olivier Waltman 74 rue Mazarine Paris 75006

Date complète :

Philippe Calandre, Suntec A1.

