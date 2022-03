Novo Disco Aix-en-Provence, 11 mars 2022, Aix-en-Provence.

Novo Disco Le Novo 1 Boulevard de la République Aix-en-Provence

2022-03-11 19:00:00 – 2022-03-11 01:30:00 Le Novo 1 Boulevard de la République

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Novo inaugure “NoVo DisCo” ! Quoi de mieux pour se retrouver et de recommencer des soirées avec de la bonne musique vintage et actuelle ?

C’est en effet ce que propose l’établissement, un “après-travail” qui versera dans une ambiance bien plus House au fil des verres. Durant la soirée, on pourra siroter cocktails et vins tout en dégustant tapas ou burgers. Les affamés de sons seront aussi rassasiés par les DJs qui se relaieront chaque vendredi : Rorre Ecco, OC69, Pierre Soirées Loisirs et Yvan le Bleu. OC 69 est l’un des artistes les plus respectés de la scène régionale, Rorre Ecco bien connue des scènes électroniques, tous deux résidents sur Radio Grenouille 88.8 FM, Yvan le Bleu biberonné au Jazz et fou de House et Pierre Soirées Loisirs, DJ et programmateur des célèbres et regrettés “Passe Temps” et “Pointu Discobar” à Marseille, avec une signature musicale “Disco to Techno”.



À eux quatre ils ont presque un siècle d’expérience aux platines ! L’envie est là : débuter ces vendredis “NoVo DisCo” afin d’en faire un rendez-vous hebdomadaire à Aix, permettant aux mélomanes de se retrouver pour réécouter ou découvrir d’autres pépites dansantes.

Quatre braves de la noblesse du Mix vous invitent le vendredi à 19h aux délices sonores du Novo !

+33 4 86 31 20 08 http://www.lenovocafe.fr/

