Novo Amor @ la Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique, 9 mai 2022-9 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 9 mai 2022

de 19h30 à 21h

payant

Après le succès de son premier album en 2018, Novo Amor revient avec un second album, toujours habité par son chant émotif et gravé de ses expérimentations sonores.

Originaire des montagnes galloises, Novo Amor est le projet du multi-instrumentiste, compositeur et producteur gallois Ali Lacey. Son chant émotif et son expérimentation sonore créent des chansons fantastiques, atmosphériques à la fois émouvantes et saisissantes. Après son EP Woodgate, New York, il rencontre le compositeur et producteur Ed Tullett. De cette amitié nait une collaboration musicale, avec les singles Faux et Alps. En 2017, Novo Amor sort son deuxième EP solo Bathing Beach et en 2018, un premier album : Birthplace. Son deuxième album est prévu pour novembre 2020.

Concerts -> Rock

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

Contact :La Gaîté Lyrique 0 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique https://twitter.com/gaitelyrique

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2022-05-09T19:30:00+02:00_2022-05-09T21:00:00+02:00