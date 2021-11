Marseille hôtel de la musique St Marcel Bouches-du-Rhône, Marseille Novitchock 234 hôtel de la musique St Marcel Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Venez découvrir le son Punk rock aiguisé, enragé et engagé du Band Novitchock 234. Entrée Gratuite/Prix libre mais on vous demande juste une seule chose ..votre bonne humeur , vos poings levés et vos boules quieses. Boissons au bar avec une équipe chaleureuse et agréable .. mais ils ne font pas de massage .. toujours pas! Pour découvrir le son : [https://soundcloud.com/novitchok](https://soundcloud.com/novitchok) Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UCmM9jnM3vBzxUXC0svPm5Ow](https://www.youtube.com/channel/UCmM9jnM3vBzxUXC0svPm5Ow)

