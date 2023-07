Parcours BD au musée Guerre et Paix Novion-Porcien, 1 juillet 2023, Novion-Porcien.

Novion-Porcien,Ardennes

Au cours de votre visite du musée et de son parcours permanent, vous pourrez découvrir les originaux des planches de quatre célèbres Bandes Dessinées. Parmi elles, « 14-18 », « Spirou l’ingénu », « Allons Z’enfants ». Cette collaboration avec le Festival BD du Cabaret Vert a pour but de faire découvrir de façon qualitative et ludique le lien créatif et artistique entre l’Histoire et la Bande Dessinée. De 10h à 17h, tarif compris dans le prix de l’entrée. Tout public Dimanche 20 août de 10h à 13h : Dédicace avec les auteurs des séries: Spirou l’ingénu, 14-18, et Allons Z’enfants (tarif compris dans le prix du billet – gratuit sur présentation du bracelet du Festival du Cabaret Vert..

2023-07-01 fin : 2023-09-03 . .

Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est



During your visit to the museum and its permanent tour, you can discover the original plates of four famous comic strips. These include « 14-18 », « Spirou l’ingénu » and « Allons Z’enfants ». The aim of this collaboration with the Cabaret Vert Comics Festival is to help visitors discover the creative and artistic link between history and comics, in an entertaining and high-quality way. 10 a.m. to 5 p.m. Admission included. Sunday August 20, 10am to 1pm: Book signing with the authors of the Spirou l’ingénu, 14-18 and Allons Z’enfants series (admission included in the price of the ticket – free on presentation of the Cabaret Vert Festival bracelet.

Durante su visita al museo y su recorrido permanente, podrá descubrir las planchas originales de cuatro famosos cómics. Se trata de « 14-18 », « Spirou l’ingénu » y « Allons Z’enfants ». El objetivo de esta colaboración con el Festival del Cómic Cabaret Vert es hacer descubrir a los visitantes el vínculo creativo y artístico entre la historia y el cómic de una manera lúdica y de calidad. De 10.00 a 17.00 h, entrada incluida. Todos los públicos Domingo 20 de agosto de 10.00 a 13.00 h: Firma de libros con los autores de las series: Spirou l’ingénu, 14-18, y Allons Z’enfants (precio incluido en el precio de la entrada – gratuito previa presentación de la pulsera del Festival Cabaret Vert.

Bei Ihrem Besuch des Museums und seines ständigen Rundgangs können Sie die Originaltafeln von vier berühmten Comics entdecken. Darunter sind « 14-18 », « Spirou l’ingénu » und « Allons Z’enfants ». Diese Zusammenarbeit mit dem Comic-Festival des Cabaret Vert hat zum Ziel, auf qualitative und spielerische Weise die kreative und künstlerische Verbindung zwischen Geschichte und Comics zu entdecken. Von 10 bis 17 Uhr, Tarif im Eintrittspreis inbegriffen. Sonntag, 20. August, 10-13 Uhr: Signierstunde mit den Autoren der Serien: Spirou l’ingénu, 14-18 und Allons Z’enfants (im Eintrittspreis enthalten – kostenlos bei Vorlage des Armbands des Cabaret Vert Festivals).

