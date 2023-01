Novillada : Lalo de Maria – Nino Julian Istres Istres Office de Tourisme d'Istres Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Novillada : Lalo de Maria – Nino Julian Istres, 18 juin 2023, Istres Office de Tourisme d'Istres Istres. Novillada : Lalo de Maria – Nino Julian Boulevard Jean Jacques Prat Espace festif le Palio Istres Bouches-du-Rhône Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat

2023-06-18 11:00:00 11:00:00 – 2023-06-18

Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat

Istres

Bouches-du-Rhône Istres EUR 20 Pour la première fois, l’élevage de « La Golosina » va lidier un lot de novillos en novillada formelle et cela va se dérouler forcément au Palio. Ça ne pouvait pas être autrement.

Rappelez vous ce fameux samedi 15 juin 2013 où Juan Bautista avait gracié ce fabuleux toro de La Quinta. Il s’appelle « Golosino ». Aujourd’hui, Golosino entre dans sa 16e année. Il vit en Camargue comme « semental » de la nouvelle ganaderia de Juan Bautista baptisée alors « La Golosina ». Quelle belle histoire !

Pour cette novillada de quatre novillos, nous verrons au paseo deux novilleros nîmois. Le premier se présentera chez nous. Il évolue de jour en jour et peaufine sa tauromachie. Ce novillero a de la personnalité.

Il est différent et cela nous a séduit. On a envie de voir Lalo de Maria à Istres dans cette novillada de luxe !

Le novillero qui l’accompagnera sera Nino Julian qui s’est bien gagné son engagement après nous avoir emballés en octobre dernier, lors de son début avec picadors. Courageux, il nous avait transmis une émotion avec des « muletazos» importants. Réussite totale dans cette nouvelle catégorie et qui le positionne pour 2023 comme un espoir sérieux. Un beau duel entre deux novilleros talentueux et si différents, arbitré par la première de « La Golosina ». À ne manquer sous aucun prétexte ! +33 4 42 02 48 30 Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres

dernière mise à jour : 2023-01-23 par Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Istres Bouches-du-Rhône Office de Tourisme d'Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d'IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d'IstresEspace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Ville Istres Office de Tourisme d'Istres Istres lieuville Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Office de Tourisme d'Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres-office-de-tourisme-distres-istres/

Novillada : Lalo de Maria – Nino Julian Istres 2023-06-18 was last modified: by Novillada : Lalo de Maria – Nino Julian Istres Istres 18 juin 2023 Bouches-du-Rhône Boulevard Jean Jacques Prat Espace festif le Palio Istres Bouches-du-Rhône Istres Istres, Bouches-du-Rhône Office de Tourisme d'Istres

Istres Office de Tourisme d'Istres Istres Bouches-du-Rhône