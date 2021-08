Novillada de Saint-Perdon Mont-de-Marsan, 29 août 2021, Mont-de-Marsan.

Novillada de Saint-Perdon 2021-08-29 17:30:00 – 2021-08-29

Mont-de-Marsan Landes Mont-de-Marsan

EUR 26 45 La Peña La Muleta de Saint-Perdon a annoncé sa novillada concours annuelle qui aura lieu cette année le dimanche 29 août 2021 à 17h30 au Plumaçon. La ganaderia de Pincha fera face aux toreros Adam Samira, Manuel Perera et Christian Pajero.

Réservation possible par téléphone depuis le 2 août au 07.66.06.78.29 (10h-12h / 14h-17h) ou directement à la salle paroissiale de St Perdon à partir du lundi 23 août. ­

Pour une traçabilité optimale sur laquelle nous nous sommes engagés, la vente des billets se fera le plus possible par réservation téléphonique, puis à la salle paroissiale de Saint-Perdon. Pour plus de sécurité, merci de venir les retirer avant le dimanche 29 Août.

+33 7 66 06 78 29

Pena Muleta

dernière mise à jour : 2021-08-09 par OT Mont-de-Marsan