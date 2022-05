Novillada «De la jeunesse et de la mixité»

2022-06-18 – 2022-06-18 Ce sera un honneur pour Istres de recevoir le Maestro Juan Antonio Ruiz « Espartaco » en qualité de ganadero. Ce sera sa présentation à Istres, avec un magnifique lot de novillos pour un cartel de haut niveau. Trois novilleros qui, chacun dans leur style, ont fait parler d’eux en 2021.

Jorge Martinez que l’on découvrit en octobre dernier chez nous et qui nous laissa une fort belle impression. Sa tauromachie artiste est empreinte de qualité et d’une grande technique.

Christian Parejo qui s’était cassé le péroné lors de la feria de juin en 2021, a bien récupéré réalisant une fort belle saison. Il recevra le prix du meilleur novillero du Sud-Est de diverses entités taurines. Nous avons hâte de le revoir !

Enfin, il y aura la présentation au Palio d’une vraie torera ! Raquel Martin a surpris en novilladas sans picadors et débutera en novillada formelle en début d’année à Olivenzaicador. Avec Jorge Martinez – Christian Parejo – Raquel Martin

