2022-08-07 18:00:00 – 2022-08-07 20:00:00

Novillada de prestige. Le comité consultatif taurin est heureux d'annoncer une novillada de la ganaderia de Jose Enrique FRAILE DE VALDEFRESNO. Né de la scission entre les 2 frères FRAILE, cet élevage (dont le sang est un savant mélange de Lisardo Sanchez et d'Antanasio Fernandez) propose des toros mobiles, agressifs mais qui gardent de la toréabilité. Cet élevage, régulièrement présent dans les arènes de Madrid, laisse présager une novillada digne des places taurines de 1ère catégorie.

