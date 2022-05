Novillada à Parentis en Born

2022-08-06 18:00:00 – 2022-08-06 20:00:00 EUR 20 50 Novillada de la confiance à l’élevage français. Après la réussite de la novillada Hommage à l’aficion français en octobre dernier, le comité consultatif

complet de la Ganaderia PAGES-MAILHAN pour l’ouverture de la temporada 2022 à Parentis-en-Born. C’est la première fois que cette ganaderia foulera le sable des arènes Roland Portalier. D’origine Fuente Ymbro par Julio GARCIA, ces novillos mobiles correspondent au profil recherché par les membres du comité et les aficionados parentissois offrant l’opportunité aux novilleros de triompher. Novillada de la confiance à l’élevage français. Après la réussite de la novillada Hommage à l’aficion français en octobre dernier, le comité consultatif

