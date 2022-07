Noviallada sans picadors

Noviallada sans picadors, 17 juillet 2022, . Noviallada sans picadors



2022-07-17 – 2022-07-17 Offerte par le Cercle Taurin Tyrossais

Dimanche 17 juillet

À 11h

Aux Arènes

Vous pourrez assister à 2 erales de La Espera pour Juanito (école taurine Adour Afición) & Tristan Barroso (Badajoz) Offerte par le Cercle Taurin Tyrossais

Dimanche 17 juillet

À 11h

Aux Arènes

Vous pourrez assister à 2 erales de La Espera pour Juanito (école taurine Adour Afición) & Tristan Barroso (Badajoz). Offerte par le Cercle Taurin Tyrossais

Dimanche 17 juillet

À 11h

Aux Arènes

Vous pourrez assister à 2 erales de La Espera pour Juanito (école taurine Adour Afición) & Tristan Barroso (Badajoz) Ville de Tyrosse dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville