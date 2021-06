NOVES MUSIC FESTIVAL:CHARLELIE COUTURE + Alexis Evans Théâtre de Verdure de Noves, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Noves.

NOVES MUSIC FESTIVAL:CHARLELIE COUTURE + Alexis Evans

Théâtre de Verdure de Noves, le vendredi 16 juillet à 19:30

En partenariat avec la ville de Noves – Pass sanitaire non applicable car la jauge du lieu est inférieure à 1000 personnes. ► CHARLELIE COUTURE : Créateur prolifique, voire hyper productif, CharlElie Couture peint, dessine, photographie. Il a publié une quinzaine d’ouvrages de réflexions, dessins et photos, enregistré 24 albums et donné plus de 1 500 concerts à travers le monde sur les 5 continents. Il vient nous présenter son nouvel disque « Trésors Cachés & Perles Rares » en formation complète, c’est un album saturnien, un astéroïde, une météorite qui vient de nulle part. Réalisé sur un coup de tête, ce 24ème opus de CharlElie COUTURE est un disque imprévu, dans lequel la voix et les textes sont mis en avant comme un cadeau pour les fans et ceux qui apprécient le style unique de ce poète rock inclassable au débit si particulier, entre rock tendu, blues social et poésie cinématographique. ► ALEXIS EVANS : Alexis Evans arrive décomplexé avec un band au charme rétro dont la réputation n’est plus à faire ! Cet artiste à la voix chaude irrésistible maîtrise son show et vous attire dans ses filets doucement et gentiment. Mais tout cela pour mieux vous conquérir et finir sur le dancefloor en mode Rock’n’Roll ! Préparez-vous à une décharge d’énergie contagieuse !!! Ouverture du concert : 19h30 Début des concerts : 20h30 Tarif unique : 20€ (hors frais de location).

20,49€ en pré-vente

Théâtre de Verdure de Noves 13550 NOVES Noves Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T19:30:00 2021-07-16T23:59:00