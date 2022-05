Noves Music Festival – Les Tambours du Bronx + La Caravane Passe Noves, 16 juillet 2022, Noves.

Noves Music Festival – Les Tambours du Bronx + La Caravane Passe Noves

2022-07-16 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-16 23:00:00 23:00:00

Noves Bouches-du-Rhône

Noves Music Festival, est un évènement organisé par les Passagers du Zinc et en partenariat avec la ville de Noves.



Les Tambours du Bronx :

Les Tambours du Bronx rassemblent.

Comme son nom ne l’indique pas, ce groupe de percussion massive réputé dans le monde entier est français (le Bronx est le surnom d’un quartier de Varennes-Vauzelles). Depuis la moitié des années 80, ces musiciens s’affrontent, s’accordent, s’unissent et se confrontent. Leurs influences sculptent une musique énergique et tranchante mêlant rock, indus, techno, métal et afrobeat, modelée de sons synthétiques et de samples : une production collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment esthétique.



La Caravane Passe :

La Caravane Passe revient avec un 6ème album intitulé “Nomadic Spirit”. Depuis bientôt vingt ans, la Caravane Passe a sillonné les routes de l’hexagone, d’Europe de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du Moyen Orient. Fort de ces expériences, le groupe défend un esprit nomade où s’entremêlent le hip-hop, la tziganie, l’orientalisme, les manoucheries et la chanson française.

info@passagersduzinc.com +33 4 90 90 27 79 https://lespassagers.net/

Noves

