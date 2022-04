Noves Music Festival – La Rue Kétanou + Le Buffet Sonore Noves, 15 juillet 2022, Noves.

2022-07-15 19:30:00 – 2022-07-15 23:00:00

Noves Bouches-du-Rhône

Noves Music Festival, est un évènement organisé par les Passagers du Zinc et en partenariat avec la ville de Noves.



La Rue Kétanou :

A défaut de tourner sur les 2 dernières saisons, La Rue Két’ se sera investie dans plusieurs projets artistiques (musique du film de Yolande Moreau, collaboration avec Deluxe, Mouss & Hakim, Gary des Massilia…) mais aussi un nouvel album «À cru», véritable condensé de puissance, d’émotions, un vrai feu de joie !

Rejoignez-nous dans notre bel écrin de verdure pour redécouvrir ce groupe toujours hors des sentiers battus qui continue à militer afin que les cigales gardent une place dans la fourmilière…



Le Buffet Sonore :

Le Buffet Sonore c’est une disco mobile au look vintage, qui diffuse de la musique éclectique, festive et ensoleillée pour faire danser tous les public de 7 à 77 ans. Une caravane guinguette qui file la bougeotte, les mains se lèvent et les corps s’agitent sur des rythmes Funky, Afro, Latino pour un tour du monde musical.

info@passagersduzinc.com +33 4 90 90 27 79 https://lespassagers.net/

