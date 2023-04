Soirée Rock’N’Roll Avenue du Général de Gaulle Noves Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Soirée Rock’N’Roll Avenue du Général de Gaulle, 27 mai 2023, Noves. Soirée Rock’N’Roll, organisé par le Flash Rock’N’Roll, à 21h, à la salle de l’Espacier..

2023-05-27 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Avenue du Général de Gaulle Salle de l’Espacier

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rock?N?Roll evening, organized by the Flash Rock?N?Roll, at 9pm, at the Salle de l’Espacier. Noche de Rock?N?Roll, organizada por el Flash Rock?N?Roll, a las 21.00 h, en la Salle de l’Espacier. Rock?N?Roll-Abend, organisiert vom Flash Rock?N?Roll, um 21 Uhr in der Espacier-Halle. Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

