Nov'en Bulles – Mois de la BD
Médiathèque de Cosne
Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre

Nièvre

Nov'en Bulles – Mois de la BD

du mercredi 3 novembre au mercredi 1 décembre

Du mercredi 3 novembre au samedi 4 décembre, vos médiathèques vous ont concocté une programmation 100% BD ! Au programme: ?️ 6 expositions à découvrir dans vos médiathèques ! ?des rencontres avec les illustrateurs bédéistes : Clément Lefèvre, Philippe Francq, Jp Deruelles et Marc Boutavant. ?des échanges autour de l’illustration et de la BD et de son adaptation cinématographique avec un Apéro Bulles, une Soirée jeux, des Ciné Bulles et une conférence “De la bulle à l’écran”…

Gratuit, pass sanitaire

Médiathèque de Cosne
6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire
Cosne-Cours-sur-Loire
Nièvre

2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T14:30:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T14:30:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T14:30:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T14:30:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T14:30:00

